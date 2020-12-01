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Gündem Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı, yaklaşık 1 kilo uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Ayşe Dırla ve sevgilisi uyuşturucuyu satmak için almadıklarını iddia etseler de ikisi de tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 07:12:00 -
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Konya’da Narkotik ekipleri, yapılan ihbar üzerine Antalya yolunda bir araca operasyon düzenledi. 900 gram eroin ele ele geçirildi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı (26) ve Ayşe Dırla (35), gözaltına alındı. Ayşe Dırla’nın, Kadir Şeker’in sevgilisi Özgür Duran’ın elinden kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı.

‘İade edecektik’

Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Ayşe Dırla ifadesinde, “Murat’la birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Murat uyuşturucu bağımlısı. 30 bin liraya Antalya’dan uyuşturucu almış. Duyunca kızdım. Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk” dedi. Polis yapılan ihbarı da Dırla’ya sordu. Dırla, “Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran’ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir” dedi.

Murat Hanlı ise ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, “Uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum” diye konuştu. Dırla ve Hanlı tutuklandı. Öldürülen Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, dün Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu.

12.5 yıl ceza almıştı

Konya’da 5 Şubat’ta sevgilisi Ayşe Dırla’ya bağırarak küfürler eden ve etrafı yumruklayan Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayı değerlendiren Kadir’in babası Cengiz Şeker “Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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