'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da iddiaya göre, 5 Şubat'ta Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.

900 gram eroinle yakalandı

Dava devam ederken, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine bir araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirdi. Araçtakilerin, Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla ile Murat Hanlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın polise, Hanlı ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Dırla hakkında suç duyurusu

Öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ile kardeşi Niyazi Remzi Duran ise bu sabah Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Ayşe Dırla isimli kadın şu an yakalanmıştır. Benim elimde deliller ve bilgiler vardır. Size göstermem gereken deliller vardır" diyen Mübeyye Güner Dalkılıç, çıkışta elindeki belgeleri gazetecilerle paylaştı.



