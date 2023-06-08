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Gündem Kadir Şeker izinli olarak tahliye edildi
Gündem

Kadir Şeker izinli olarak tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-08 18:59:00 - 2023-06-08 19:02:21
Kadir Şeker izinli olarak tahliye edildi

Konya’da, Ayşe Dırla isimli kadına şiddet uygulayan Özgür Duran’ı, engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, açık cezaevine alındığı için korona virüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi yanındaki Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Mahkeme süreci sonunda Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verildi. 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker hakkındaki 10 yıl 10 ay hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.

Tahliye edildi

Yargıtay’ın kararının ardından Covid-19 dolayısıyla 31 Temmuz tarihine kadar izinli olduğu bilinen Kadir Şeker, 2 Haziran’da Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kadir Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için korona virüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.
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