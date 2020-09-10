Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

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Geçtiğimiz günler Haber Global televizyonunda katıldığı bir programda yazar Müfid Yüksel ile tartışan Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, İmam Hatip mezunlarına alçak ifadelerle hakaretler yağdırmıştı. Mütercimler “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” ifadelerini dile getirmişti.

Mütercimler’in İmam Hatiplilere yönelik ahlaksız saldırısı tüm Türkiye’de büyük infial uyandırdı. Mütercimler ise CHP’nin kanalı Halk TV’ye çıkarak sözlerinin çarptırıldığını savundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı ise Erol Mütercimler’in skandal sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Mütercimler’in ‘İslam’ düşmanlığı

İmam Hatipliler üzerinden Müslümanlara saldıran Erol Mütercimler’in geçmiş dönemlerde de Müslümanları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk televizyonunda yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘TekeTek’ programına katılan Erol Mütercimler, Fatih Altaylı ile birlikte Müslümanlar hakkında skandal cümleler kurmuştu. Mütercimler skandal programda Kurtuluş Savaşı’nı erken başlattığını iddia ettiği Mustafa Kemal kızgın olduğunu belirterek Yunanlıların Anadolu’yu işgal edip Müslümanları asması gerektiğini söylemişti.

''Mustafa Kemal'e kızgınım, kırgınım. Bu kadar erken yapmasaydı şu savaşı, keşke şu Yunanlar hacı hoca takımını öldürüp ayaklarından sallandırsaydı.'' diyen Mütercimler’e Fatih Altaylı da destek vermişti.

Kadir Mısıroğlu’a hakaret edenler Mütercimler’e sessiz

2019’un Mayıs ayında Rahmet-i Rahman’a kavuşan vatan ve milliyetperver ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği “Keşke Yunan galip gelseydi’’ sözü üzerinden cümlenin başını ve sonunu dinlemeyip linç kampanyaları düzenlenmişti.

O dönem Mısıroğlu’na sözlerini çarpıtarak hakaretlet yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in başını çektiği CHP ve İYİ Partililer, İmam Hatip mezunlarına ağza alınmayan galiz hakaretler eden ve Yunanlıların Anadolu’yu işgal edip Müslümanları asmasını isteyen Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı’ya karşı sessiz kalması ise dikkat çekti.

Mısıroğlu’nun, Cumhuriyet döneminde yapılan ve milletin değerleri ile bağdaşmayan uygulamaları eleştirmek amacıyla söylediği “Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı” sözünü malzeme yapan başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partililer olmak üzere solak kesim, ünlü tarihçinin Yunan işgalini savunduğunu iddia ederek büyük yaygara koparmışlardı. İYİ Parti'nin resmi hesabından da Kadir Mısıroğlu üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partililer Mısıroğlu üzerinden AK Parti hükümetine ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na saldırmıştı.

Akşener ve İYİ Partililer Ali Erbaş’ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sevr tartışmalarının gündemde olduğu geçtiğimiz Temmuz ayında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hastalığı döneminde Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı. Akşener "Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliden feyz alacağınıza Sevr'i yırtıp atanlarla gurur duyun" demişti.

Ali Erbaş’ın Mısıroğlu ziyaretini diline dolayan başka bir İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise "Ali Erbaş, Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında olduğunu açıklamalıdır?" ifadelerini kullanmıştı.

2018’de Meclis’te MHP’lilerle tartışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da konuşmasında ““Ben 1980’i yaşamış biriyim. 1980 yılında hürriyetimden bir dönem mahrum kaldım. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un safahat kitabı cezaevi idaresince siyasi yayın olduğu gerekince koğuşlara alınmıyordu. Ama Sızıntı dergisi ücretsiz olarak koğuşlara dağıtılıyordu. Şimdi o kapısına gidip dizildiğiniz meczup Fesli var ya.. O Feslinin de kitapları dağıtılıyordu. Bir emperyal proje olduğu gerçeği gün gibi gözümüzün önündeydi.” Diyerek ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'na’meclis kürsüsünden hakaretler yağdırmıştı.

Siyasi ikiyüzlülük

Kadir Mısıroğlu’nun sözlerini çarpıtarak Yunan işgalini istediğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesini isteyen Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler’e tek söz etmemesi “Siyasi ikiyüzlülük” olarak yorumlandı.