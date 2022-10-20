Kadir Has’tan ‘sapkın’ rapor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, “Türkiye’de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” adlı skandal bir rapor yayınladı. Raporda LGBTİ’lilerin özel sektör ve kamu personeli olarak çalıştıkları alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında daha kapsayıcı istihdam edilmeleri gerektiği vurgulandı.

Üniversite, sapkınların sözcülüğünü üstlendi!

Kamu ve özel sektörde çalışan eşcinsel sapkınlara ilişkin bir araştırma yapan Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi adete sapkınların sözcülüğü görevini üstlendi. Hazırlanan raporda, sapkınların özellikle eğitim gibi kritik bir alanda çalıştıkları belirtildi. Akademi ve sağlık alanlarında da çalışan sapkınlar olduğu vurgulanan raporda, kamuda özel sektörden daha fazla ayrımcılık ve nefret söylemine maruz kaldıkları belirtildi. Yapılan ayrımcılığın sebebi olarak da, devletin çeşitli kademelerindeki görevliler tarafından yapılan açıklamalar işaret edildi.

Özgürlük talep edildi!

LGBTİ+ çalışanların öncelikli talebinin özgürlük ve görünürlük olduğu ifade edilen raporda, istihdamda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerine dayalı ayrımcılığın önlenmesine vurgu yapıldı. Ayrımcılık, nefret söylemi gibi olaylara maruz kalan sapkınların çalıştıkları kurumlarda aidiyet hissetmediği, umutsuz oldukları, mutsuzluk, kaygı, endişe, öfke gibi duygular yaşadıkları performans ve motivasyon düşüklüğü gösterdikleri belirtilirken sosyal ve ekonomik hakların kullanılması konusunda eşitliğin sağlanabilmesi için bazı alanlarda çeşitli adımlar atılması önerildi.