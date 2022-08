Kadir Has’ta LGBT’ye yer var, mescide yok

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İstanbul merkezli faaliyet yürüten Kadir Has Üniversitesi’nde namaz kılmak için bir mescidin dahi bulunmadığı öğrenildi. Bünyesinde “LGBT Kulübü” barındıran Kadir Has Üniversitesi’nin merkez kampüsünde mescid olmadığı ortaya çıktı. Okullarında mescit isteyen Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin okul yönetimi tarafından defalarca reddedildiği bildirildi. Seslerini duyurabilmek için Kadir Has Üniversitesi Mescid Hareketi’ni kuran şuurlu gençler, yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öğrenciler tepkili

Kadir Has Üniversitesi Mescit Hareketi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Rektörlük tüm girişimlerimize rağmen okula mescid yaptırmayı reddediyor. Yakındaki cami gerekçe gösteriliyor ancak ders araları kısa ve akşam vakti kapalı oluyor. Bunun farkında olan rektörlük yine de talebimize cevap vermiyor” denildi.

Sapkına var dindara yok

Öğrencilerin mescid talebine olumsuz yaklaşarak anayasal güvence altındaki ibadet hürriyetini yok sayan Kadir Has Üniversitesi’nin, eşcinsel sapkınlara karşı farklı tutum sergilediği bildirildi. Kadir Has bünyesinde kurulan LGBT tandanslı “Kadir Has Üniversitesi Cinsiyet Kimliği Çalışma Kulübü”ne kurum yetkililerin göz yumduğu kaydedildi. Üniversite bünyesinde rahatlıkla etkinlikler düzenleyen LGBT’liler, “KhasPlus” adlı Instagram sayfasından gerçekleştirdikleri faaliyetleri duyurup yandaş topluyor. LGBT araştırmalarına da yer veren Kadir Has’ın bir raporunda “Türkiye’de LGBT kabul ediciliğinin en yüksek seviyede olduğu” iddia edilmişti.