Gündem Başkentte Su Kuyruğu Mesaisi: Vatandaş Gece Yarısı Çeşme Başında!
Gündem

Başkentte Su Kuyruğu Mesaisi: Vatandaş Gece Yarısı Çeşme Başında!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Başkentte Su Kuyruğu Mesaisi: Vatandaş Gece Yarısı Çeşme Başında!

Ankara’da bir süredir devam eden su krizi, Pursaklar ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Dönüşümlü su kesintilerinin uygulandığı başkentte, özellikle Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bir haftadır süren planlı kesintiler vatandaşı canından bezdirdi. Musluklarından su akmayan mahalle sakinleri, çareyi sokak çeşmelerinde ve market raflarında arıyor.

Telefon Işıkları Altında Su Nöbeti

Pursaklar'daki su sorunu, mahalle kültürünü bu kez hüzünlü bir dayanışma için bir araya getirdi. Mahmudiye Caddesi üzerinde bulunan tek bir çeşme, yüzlerce insanın umudu olmuş durumda. Gündüz iş güç telaşıyla vakit bulamayan vatandaşlar, gece geç saatlerde bidonlarıyla kuyruğa giriyor.

Zifiri karanlıkta su doldurmaya çalışan komşularına yardım eden vatandaşlar, cep telefonu ışıkları ve araç farlarıyla alanı aydınlatarak adeta bir "su nöbeti" tutuyor.

"Bir Haftadır Mağduruz"

Kesintilerin bir haftayı aşmasıyla birlikte sabırların tükendiğini belirten mahalle sakinleri, temel ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini ifade ediyor. Bazı vatandaşlar içme suyunu marketlerden satın alarak bütçelerini zorlarken, banyo ve temizlik gibi ihtiyaçlar için mahalle çeşmesindeki uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Çözüm Bekleniyor

Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu manzara, "Başkente yakışmıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Dönüşümlü kesintilerin ne zaman sona ereceği ve kalıcı bir çözüm üretilip üretilmeyeceği konusunda mahalleli yetkililerden acil açıklama bekliyor.

1
