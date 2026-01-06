CHP'li gazeteci Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu ifşa etti: Kolunda 11 milyonluk saat, insanların o parayı kazanmak için 11 kez tekrar yaşamaları lazım
CHP’li gazeteci Mehmet Mert, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun mal varlığı ve yaşam tarzına ilişkin iddialarda bulundu. Başkan Balcıoğlu’ndan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
CHP’li gazeteci Mehmet Mert, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.
Mert, Balcıoğlu’nun belediye başkanı seçildikten sonra lüks bir yaşam sürmeye başladığını öne sürerek, “Kolundaki saat 11 milyon lira insanların o parayı kazanmak için 11 kez tekrar yaşamaları lazım, lüks bir villaya taşındı, sık sık yurt dışına tatile gidiyor” ifadelerini kullandı.
Gazeteci, Balcıoğlu’nun geçmişte kasaplık yaptığını ve mütevazı bir işletmeye sahip olduğunu belirterek, “Bir belediye başkanının bu kadar kısa sürede bu seviyede bir servet edinmesi kamuoyunda soru işaretleri yaratıyor” dedi.
“BELEDİYE BAŞKANI HALKIN GÜVENİNİ ZEDELEMEMELİ”
Mert, paylaşımında herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük iddiasında bulunmadığını vurgularken, “Bu tür lüks yaşam görüntüleri vatandaşın gözünde şüphe yaratır. Başkan şeffaf olmalı, açıklama yapmalıdır.” ifadelerine yer verdi.
Gazetecinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve bazı kullanıcılar konuyla ilgili belediyeden açıklama yapılmasını talep etti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Silivri Belediyesi veya Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddiaların doğruluğu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşırken, yerel siyasi çevreler gelişmeleri yakından izliyor.
