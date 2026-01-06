MTV zammı sonrası ibre onlara döndü: İşte en ucuz ikinci el araçlar!
Yeni yılda zamlanan MTV sonrası herkes uygun ikinci el araçları aramaya başladı.
İBRE BU ARAÇLARA DÖNDÜ! Galericiler, otomobil arayışına giren tüketicilerin hem yaşı genç hem de vergisi düşük araçlara öncelikle baktığını belirterek, “Bu anlamda ikinci el piyasada ilk vergi diliminden daha çok ikinci vergi dilimindeki araçlar daha fazla öne çıkabiliyor. 4-6 yaş bandındaki bu araçlar, sıfır km modellerine göre fiyat avantajı da sunuyor” diye konuşuyor.
İŞTE İKİNCİ ELDE EN UCUZ ARABALAR!
10) VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI (2021 MODEL) | 1.250.000 TL
9) HYUNDAİ İ20-1.0 T-GDI (2021 MODEL) | 1.220.000 TL
8) NİSSAN MİCRA 1.0 TEKNA (2021 MODEL) | 1.150.000 TL
7) PEUGEOT 1.2 PURETECH (2021 MODEL) | 1.140.000 TL
6) OPEL CORSA 1.2 T EDİTİON (2022 MODEL) | 1.110.000 TL
5) CİTROEN C3-1.2 PURETECH (2021 MODEL) | 1.050.000 TL
4) HYUNDAİ İ10-1.2 MPI (2022 MODEL) | 1.040.000 TL
3) RENAULT CLİO 1.0 TCE JOY (2021 MODEL) | 1.025.000 TL
2) DACİA SANDERO-1.0 ESSENTİAL (2023 MODEL) | 985.000 TL
1) KİA PİCANTO 1.0 MPI (2022 MODEL) | 910.000 TL/ derleyen: haber7
