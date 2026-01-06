Cilia Flores kimdir? Venezuela’nın “ilk savaşçısı”nın yükselişi ve düşüşü

1956 doğumlu Cilia Flores, Venezuela siyasetinde yalnızca Devlet Başkanı’nın eşi olarak değil, bağımsız bir siyasi aktör olarak da öne çıktı. Hukuk eğitiminin ardından ceza ve istihdam hukuku alanlarında uzmanlaşan Flores, hayatının yönünü değiştirecek adımı 1992’de attı.

O yıl Hugo Chavez’in öncülüğünde gerçekleşen başarısız darbe girişimi, Flores’in kaderini belirledi. Chavez ve diğer darbeci subayları savunan avukatlar ekibine katıldı. Bu dönemde, o da aynı hareket içinde yer alan Nicolas Maduro ile tanıştı. İkili kısa sürede hem siyasi hem de duygusal bir ortaklık kurdu.

CHAVEZ’İN GÜVENİLİR İSMİ VE VENEZUELA TARİHİNDE BİR İLK

Flores, Chavez’in 1998’de devlet başkanı seçilmesinden sonra hızla yükseldi. 2000 yılında meclise seçildi, 2006’da ise Venezuela tarihinin ilk kadın Meclis Başkanı oldu.

Ancak bu dönemi tartışmalar da izledi. Basının meclis oturumlarına girişini yasaklaması, muhalefetin ve uluslararası basının tepkisini çekti.

Ayrıca, mecliste yakınlarını işe aldırdığı iddiaları da gündeme geldi. Flores bu suçlamaları reddederek, “Ailem burada, bundan gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

“İLK SAVAŞÇI” UNVANI VE YÜKSELEN ETKİSİ

Cilia Flores, 2012’de Hugo Chavez tarafından Adalet Bakanı olarak atandı. Chavez’in ölümünün ardından, 2013 yılında Nicolas Maduro’nun başkan seçilmesiyle, ülkenin yeni “first lady”si oldu.

Maduro, eşi için “First lady değil, ilk savaşçı” ifadesini kullanarak onu Chavismo hareketinin mücadeleci ruhunun sembolü haline getirdi.

Flores, 2015’te yeniden milletvekili seçildi; 2017’de ise muhalefetin boykot ettiği Ulusal Kurucu Meclis’e üye olarak atandı. Bu süreçte, ülke siyasetinde eşi kadar etkili bir konuma ulaştı.

AİLE GÖLGESİNDE SKANDALLAR VE SUÇLAMALAR

Cilia Flores’in adı, 2015 yılında ailesi üzerinden büyük bir skandala karıştı.

ABD makamları, Flores’in iki yeğenini Haiti’de yakalayarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutukladı. İkili, ABD’ye 800 kilo kokain sevkiyatı planlamakla suçlanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Flores, yeğenlerinin kaçırıldığını iddia ederek Washington’u sert dille eleştirdi. Ancak 2022 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Venezuela’da tutulan 7 Amerikalının iadesi karşılığında Flores’in yeğenlerini affetti.

Bu olay, Flores’in ailesine yönelik tartışmaları bitirmedi. ABD Hazine Bakanlığı, 2018’de kendisine mali yaptırımlar uyguladı.

ABD OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

ABD’nin hafta sonu düzenlediği Venezuela operasyonu sonrasında hem Nicolas Maduro hem de Cilia Flores gözaltına alındı.

New York’a getirilen çiftin, “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve yasadışı silah bulundurma” suçlamalarıyla federal mahkemede yargılanmaları bekleniyor.

CHAVISMO’NUN “DEMİR LEYDİSİ”

Cilia Flores, yıllar boyunca Venezuela’da yalnızca bir “first lady” değil, iktidarın perde arkasındaki stratejisti olarak da anıldı.

Chavez döneminde başlayan siyasi yükselişi, Maduro döneminde doruğa ulaştı. Ancak bugün, hem kendi geçmişi hem de ailesinin gölgesindeki suçlamalar, Flores’in Latin Amerika siyasetindeki geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Haber Kaynağı: BBC / Reuters / El Nacional / Associated Press