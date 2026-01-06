  • İSTANBUL
Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar
IHA Giriş Tarihi:

Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

Diyarbakır'da kardan yolu kapanan kırsal mahalledeki 63 yaşındaki kanser hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

#1
Foto - Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'ta, Lice ilçesinin Kıyı Mahallesi'nde yaşayan onkoloji takipli ve genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 63 yaşındaki Ş.A. için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

#2
Foto - Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

Kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan mahalleye ulaşılması için Hani 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ve UMKE eş zamanlı olarak görevlendirildi.

#3
Foto - Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

Sağlık ekipleri, jandarma ekipleriyle koordineli şekilde hareket ederek 1,5 kilometrelik karlı yolu yürüyerek mahalleye ulaştı ve hastaya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne nakledilen hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

#4
Foto - Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, kış koşullarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

#5
Foto - Karlar içinde yürüyerek hastaneye ulaştırdılar

Asiltürk, "Karla kapalı yollar, tipi ya da coğrafi zorluklar bizim için engel değil. UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

