Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi
Sivas’ta efsaneleriyle bilinen Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle bambaşka bir görünüme büründü. Gölün son hali ise dikkat çekti.
Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve yıllardır anlatılan efsanelere konu olan Tödürge Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.
Yılın 3 mevsiminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve efsanelere konu olan Tödürge Gölü tamamen buzla kaplandı.
Efsaneye göre yolunu kaybeden bir kişinin bölgede yaşayanlardan su istemesi ve yardım edilmemesi üzerine "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın" denilmesiyle oluşan Tödürge Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.
5 kilometrekarelik alandan oluşan ve Sivas’ın en büyük gölü olma unvanına sahip olan Tödürge Gölü’nde eşsiz manzaralar oluştu. Yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olan ve tamamen buzla kaplanan göl, dron ile havadan görüntülendi.
