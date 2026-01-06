  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

Sivas’ta efsaneleriyle bilinen Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle bambaşka bir görünüme büründü. Gölün son hali ise dikkat çekti.

#1
Foto - Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve yıllardır anlatılan efsanelere konu olan Tödürge Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

#2
Foto - Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

Yılın 3 mevsiminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

#3
Foto - Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve efsanelere konu olan Tödürge Gölü tamamen buzla kaplandı.

#4
Foto - Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

Efsaneye göre yolunu kaybeden bir kişinin bölgede yaşayanlardan su istemesi ve yardım edilmemesi üzerine "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın" denilmesiyle oluşan Tödürge Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

#5
Foto - Yıllardır anlatılıyor… Efsanelere konu olan göl bu hale geldi

5 kilometrekarelik alandan oluşan ve Sivas’ın en büyük gölü olma unvanına sahip olan Tödürge Gölü’nde eşsiz manzaralar oluştu. Yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olan ve tamamen buzla kaplanan göl, dron ile havadan görüntülendi.

