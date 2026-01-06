Keserken fark etti… Kehribarın içinden milyonlarca yıllık sürpriz çıktı

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı. İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı. Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.