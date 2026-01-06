Grönland'dan ABD’ye "diplomatik kanal" mesajı: İlhak riski yok, diyalog sürecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın stratejik önemine vurgu yapan ve bölgenin Rus ile Çin gemileriyle çevrili olduğu yönündeki iddiaları sonrası, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’den beklenen açıklama geldi. Başkent Nuuk’ta kameralar karşısına geçen Nielsen, mevcut gelişmelerin halk nezdinde bir endişe yarattığını ancak korkulacak bir durum olmadığını ifade etti.

"DOĞRU KANALLAR" ÜZERİNDEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başbakan Nielsen, Grönland'ın ABD ile uzun yıllardır devam eden bir güven ve iş birliği geçmişine sahip olduğunu hatırlattı. Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını kabul eden Nielsen, "Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor. Amacımız, mevcut müttefiklik ve iş birliğini sarsmadan devam ettirmektir" dedi. Nielsen ayrıca NATO ile olan ortaklığın genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLHAK RİSKİ VE VENEZUELA KARŞILAŞTIRMASI

ABD'nin son dönemdeki Venezuela müdahalesi sonrası Grönland için dile getirilen "ilhak" iddialarına da değinen Nielsen, Grönland’ın durumunun tamamen farklı olduğunu vurguladı. ABD’nin bir ilhak riskinin bulunmadığını ve bölgenin "tek gecede ele geçirilmesi" gibi bir senaryonun söz konusu olmadığını belirten Nielsen, Trump’ın söylemlerinin ikili dostluğu baskı altına aldığını ve bu tür açıklamaların son bulması gerektiğini kaydetti.