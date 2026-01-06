  • İSTANBUL
Dünya

Grönland'dan ABD’ye "diplomatik kanal" mesajı: İlhak riski yok, diyalog sürecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Grönland'dan ABD’ye "diplomatik kanal" mesajı: İlhak riski yok, diyalog sürecek

Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Başkanı Trump’ın "ulusal güvenlik için ihtiyacımız var" açıklamalarının ardından Nuuk’ta basın toplantısı düzenledi. Nielsen, ABD ile "doğru kanallar" üzerinden diyaloğu sürdürmek istediklerini ve bir işgal riskinin bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın stratejik önemine vurgu yapan ve bölgenin Rus ile Çin gemileriyle çevrili olduğu yönündeki iddiaları sonrası, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’den beklenen açıklama geldi. Başkent Nuuk’ta kameralar karşısına geçen Nielsen, mevcut gelişmelerin halk nezdinde bir endişe yarattığını ancak korkulacak bir durum olmadığını ifade etti.

"DOĞRU KANALLAR" ÜZERİNDEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başbakan Nielsen, Grönland'ın ABD ile uzun yıllardır devam eden bir güven ve iş birliği geçmişine sahip olduğunu hatırlattı. Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını kabul eden Nielsen, "Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor. Amacımız, mevcut müttefiklik ve iş birliğini sarsmadan devam ettirmektir" dedi. Nielsen ayrıca NATO ile olan ortaklığın genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLHAK RİSKİ VE VENEZUELA KARŞILAŞTIRMASI

ABD'nin son dönemdeki Venezuela müdahalesi sonrası Grönland için dile getirilen "ilhak" iddialarına da değinen Nielsen, Grönland’ın durumunun tamamen farklı olduğunu vurguladı. ABD’nin bir ilhak riskinin bulunmadığını ve bölgenin "tek gecede ele geçirilmesi" gibi bir senaryonun söz konusu olmadığını belirten Nielsen, Trump’ın söylemlerinin ikili dostluğu baskı altına aldığını ve bu tür açıklamaların son bulması gerektiğini kaydetti.

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’y..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
