  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ne oldu ne olacak? İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

CHP’lilerin çalışmaktan berbere gidecek zamanı yokmuş! Bayrampaşa belediyesinde eski yönetime ait VIP kuaför

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

Meclis’te soru önergesi verildi! Beylikdüzü Belediyesi’nde para kuleleri şüphesi

Maduro hapishane! Rıza Zarraf Jeffrey Epstein ve uyuşturucu kartelleri liderleri burada kalıyordu

Kılıçdaroğlu’ndan da beter çıktı! Asla pes etmeyen cumhurbaşkanı adayı: Sekiz kez denedi, sıfır çekti

Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde; savunma sanayii iş birliği, ticaret hedefleri ve başta Gazze ile Venezuela olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik konular ve küresel kriz bölgeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

SAVUNMA VE TİCARET HEDEFLERİ ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği süreçleri masaya yatırıldı. İki lider, belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımlar ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek stratejiler üzerinde durdu.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE KÜRESEL GÜNDEM

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar da görüşmenin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Gazze’deki insani durum ve Venezuela’daki son gelişmeler başta olmak üzere, küresel ve bölgesel olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Sessiz kaldıkça sıra size geliyor AB'den Trump'a geç kalınmış rest
Sessiz kaldıkça sıra size geliyor AB'den Trump'a geç kalınmış rest

Avrupa

Sessiz kaldıkça sıra size geliyor AB'den Trump'a geç kalınmış rest

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler
Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Gündem

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı

Gündem

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!
Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Dünya

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"
Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Gündem

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dünya basınına konuşsun

Telefonda konuşmuş. Ne güzel. Bi de uluslararası basına konuşsa, biz de duysak hangi hassasiyetleri nasıl dile getirdiğini.
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’y..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23