Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik konular ve küresel kriz bölgeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

SAVUNMA VE TİCARET HEDEFLERİ ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği süreçleri masaya yatırıldı. İki lider, belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımlar ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek stratejiler üzerinde durdu.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE KÜRESEL GÜNDEM

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar da görüşmenin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Gazze’deki insani durum ve Venezuela’daki son gelişmeler başta olmak üzere, küresel ve bölgesel olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.