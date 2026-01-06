  • İSTANBUL
Topuklu trafik magandası herkese parmak ısırttı
Aktüel

Topuklu trafik magandası herkese parmak ısırttı

IHA
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli gerginliğe yol açtı. Bir kadın sürücünün aracından inerek servis aracındaki kişilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli gerginliğe yol açtı. Bir kadın sürücünün aracından inerek servis aracındaki kişilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında servis aracında bulunan bir kişinin, kadın sürücüye yönelik hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmesi üzerine tansiyon yükseldi. Hakareti duyan kadın sürücü, aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yöneldi ve saldırmaya başladı. Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan başka bir kadının araya girerek müdahale etmesiyle büyümeden sona erdi.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Tarafların olay yerinden ayrılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü.

1
