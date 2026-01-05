  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü
Gündem

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Hava trafiğinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle Yunanistan zor anlar yaşadı. Radyo frekanslarında meydana gelen arıza tüm ülke hava sahasının uçuşlara kapanmasına yol açtı. Yunanistan tarafından Maduro’nun yakalandığı fotoğrafı Erdoğan resmi ile değiştirip ‘NEXT’ ‘sıradaki Erdoğan’ görseli ile sosyal medyada alçak bir paylaşım yapıldı. Yunan tarafının bu paylaşımı sonrası hava sistemi tamamen çöktü.

Yunan tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif bir paylaşım yapması ve FETÖ'cü hesapların bu skandala destek vermesiyle, "Senin de sonun böyle olacak" ifadeleriyle paylaşılan alçak görsel on binlerce beğeni alırken, bu hadsizliğin hemen ardından Yunanistan hava sahasında sistemler bir anda karardı.

 

Telsiz ve radar sistemlerinde meydana gelen bu esrarengiz arıza nedeniyle Yunanistan'ın fişi resmen çekildi ve ülke genelinde uçuş trafiği tamamen durduruldu. Havadaki uçaklar rotalarını şaşırırken, zor durumda kalan komşunun imdadına yine hedef aldıkları Türkiye yetişti. İstanbul ve İzmir Hava Trafik Merkezleri devreye girerek çöken Yunan hava sahasındaki trafiği yönetmeye başladı.

 

Provokasyon yapan Yunan hesapları sessizliğe gömülürken, kriz anında Türkiye'nin sahip olduğu radar ve havacılık altyapısının bölge için ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

 

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı
Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

Gündem

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

Barnabas Varga AEK ile el sıkıştı! Macar yıldızın yeni durağı Yunanistan
Barnabas Varga AEK ile el sıkıştı! Macar yıldızın yeni durağı Yunanistan

Spor

Barnabas Varga AEK ile el sıkıştı! Macar yıldızın yeni durağı Yunanistan

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü
Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Gündem

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Mesajı aldılar mı dersiniz? Ay Yıldız uğruna kafayı koyacak isimsiz kahramanların anlayana mesajıdır. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Birileri sizi sağır ve kör etmek için hazır beklemektedir. Devlete bırakmazlar unutmayın.

Fatih

Tayyib Erdoğan içindünyayı yakarız omuz üstünde baş kalmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23