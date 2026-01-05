Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Yunan tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif bir paylaşım yapması ve FETÖ'cü hesapların bu skandala destek vermesiyle, "Senin de sonun böyle olacak" ifadeleriyle paylaşılan alçak görsel on binlerce beğeni alırken, bu hadsizliğin hemen ardından Yunanistan hava sahasında sistemler bir anda karardı.

Telsiz ve radar sistemlerinde meydana gelen bu esrarengiz arıza nedeniyle Yunanistan'ın fişi resmen çekildi ve ülke genelinde uçuş trafiği tamamen durduruldu. Havadaki uçaklar rotalarını şaşırırken, zor durumda kalan komşunun imdadına yine hedef aldıkları Türkiye yetişti. İstanbul ve İzmir Hava Trafik Merkezleri devreye girerek çöken Yunan hava sahasındaki trafiği yönetmeye başladı.

Provokasyon yapan Yunan hesapları sessizliğe gömülürken, kriz anında Türkiye'nin sahip olduğu radar ve havacılık altyapısının bölge için ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.