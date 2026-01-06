Meksika'dan ABD’ye sert Venezuela tepkisi: "Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi!"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD’nin Nicolas Maduro ve eşini doğrudan müdahaleyle alıkoymasını eleştiren Sheinbaum, Meksika’nın dış müdahale karşıtı duruşunu bir kez daha teyit etti.

"LATİN AMERİKA TARİHİ AÇIK VE NETTİR"

Ülkesinin egemenlik haklarına vurgu yapan Sheinbaum, Amerika’nın geçmişteki müdahalelerinin sonuçlarına dikkat çekti. Sheinbaum, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Amerika'nın tarihi açık ve nettir; müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmediği gibi refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı" ifadelerini kullandı.

"BOYUN EĞMEYE DEĞİL İŞ BİRLİĞİNE VARIZ"

Halkların kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olduğunu belirten Meksika lideri, yönetim biçimi ve doğal kaynakların kullanımı konusundaki kararın sadece o halklara ait olması gerektiğini söyledi. ABD ile stratejik çalışmaların sürdüğünü ancak bunun bir bağımlılık ilişkisi olmadığını kaydeden Sheinbaum, "İş birliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil" diyerek Meksika’nın bağımsız ve egemen duruşunu vurguladı.