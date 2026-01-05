Devrilen lider Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu eşiyle birlikte yakalanarak ülkeden çıkarılan Venezuela lideri Nicolas Maduro cephesinde sular durulmuyor. Karakas’taki patlamaların ardından ABD özel timleri tarafından ele geçirilen Maduro, bugün çıkarıldığı ilk mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum" savunmasını yaptı.

HÜCREDE PENCERE BİLE YOK

Duruşmanın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine geri götürülen Maduro’nun tutuklu yargılanma sürecini geçireceği yer belli oldu. Kamuoyuna sızan görüntülerde, eski devlet başkanının kalacağı hücrenin oldukça dar olduğu, penceresinin bulunmadığı ve hijyen koşullarının yetersizliği dikkat çekti. Şartların elverişsizliği sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, devrilen liderin yaşam standartlarındaki sert düşüş gözler önüne serildi.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ MERKEZDE 17 MART BEKLEYİŞİ

Maduro’nun tutulduğu merkezin, tutuklu yargılananların kaldığı ve daha önce hak ihlalleri iddialarıyla anılan "kötü şöhretli" bir tesis olduğu belirtiliyor. Uluslararası gözlemcilerin yakından takip ettiği süreçte, Maduro’nun 17 Mart tarihinde yapılacak ikinci duruşmasına kadar bu şartlar altında hücresinde kalacağı öğrenildi. ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin merkezindeki ismin cezaevi görüntüleri, operasyonun canlı yayınlanması kadar büyük bir ilgiyle takip ediliyor.