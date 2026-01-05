  • İSTANBUL
Dünya Louvre Müzesi’nde grev yeniden başladı
Louvre Müzesi’nde grev yeniden başladı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde çalışanlar sendikaların çağrısıyla yeniden greve gitme kararı aldı.

Paris’teki Louvre Müzesi’nde çalışanlar, sendikaların çağrısı üzerine yeniden greve çıktı. Fransa basını, Genel Emek Sendikası (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD Sendikası’nın hükümetin müze yönetimi ile ilgili sözlerini yeterli bulmayarak çalışanlara yeniden grev çağrısı yaptığını duyurdu. Sendikaların çağrısı ile müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişinin greve gitme kararının, müze hizmetlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

