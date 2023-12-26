  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!
Gündem

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 10:42:00 - 2023-12-26 10:48:52

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kadir Has Üniversitesi'nde mescide zorla ayakkabısıyla giren seküler yobaz hakkında yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kadir Has Üniversitesi’nde, öğrencilerin namaz kılabilmeleri için bir küçük mescid yeri belirlenmiş..

Mescidin içine kadar ayakkabısı ile giren bir akademisyen(!)..

Mescidin önünde ayakkabı istemediğini söylüyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ki, bu akademisyen, üstelik hukukçu imiş..

Biz öğretelim bu hukukçuya..

Üniversite içinde, sizin arzularınıza uygun olmayan bir aksaklık gördüğünüzde, bir yanlışlık iddia ettiğinizde, onun düzeltilmesi noktasında ihkak-ı hak diye bir şey sözkonusu olamaz.

Bir hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz durumda da. Varsayalım gerçekten bir yanlışlık yaşanıyorsa.. Rektörlüğe gidersiniz.

“Bu mescidin önünde, ayakkabılar var.. Ben koridorda ayakkabı istemiyorum” dersiniz..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi!
Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi!

Gündem

Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi!

Kadir Has’tan ‘sapkın’ rapor
Kadir Has’tan ‘sapkın’ rapor

Gündem

Kadir Has’tan ‘sapkın’ rapor

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...
Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

Gündem

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...
O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

Aktüel

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23