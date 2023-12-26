Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kadir Has Üniversitesi'nde mescide zorla ayakkabısıyla giren seküler yobaz hakkında yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kadir Has Üniversitesi’nde, öğrencilerin namaz kılabilmeleri için bir küçük mescid yeri belirlenmiş..

Mescidin içine kadar ayakkabısı ile giren bir akademisyen(!)..

Mescidin önünde ayakkabı istemediğini söylüyor..

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Ki, bu akademisyen, üstelik hukukçu imiş..

Biz öğretelim bu hukukçuya..

Üniversite içinde, sizin arzularınıza uygun olmayan bir aksaklık gördüğünüzde, bir yanlışlık iddia ettiğinizde, onun düzeltilmesi noktasında ihkak-ı hak diye bir şey sözkonusu olamaz.

Bir hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz durumda da. Varsayalım gerçekten bir yanlışlık yaşanıyorsa.. Rektörlüğe gidersiniz.

“Bu mescidin önünde, ayakkabılar var.. Ben koridorda ayakkabı istemiyorum” dersiniz..

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