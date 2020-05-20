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Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 200 aileye bayramlık gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 03:56:39 -
Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 200 aileye bayramlık gıda yardımı yapıldığı bildirildi.


İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, Hayırseverlerimizin destekleri ile ilçemizde 200 aileye bayramlık şeker, bayrmlık çikolata ve tulumba tatlısından oluşan gıda yardımında bulunduk. Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olduğunu tesbit ettiğimiz ailelerimize gıda ve giysi yardımlarıyla köprü olmaya devam ettik. Hayırsever vatandaşlarımıza yaptıkları bu örnek davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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