Kadir Demirel'in katili son kez kurtuldu

Başakşehir'de, kayınpederi Gazetemiz Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren, Kadir Demirek'in kızı Esma Karanfil'i de yaralayan Cemil Karanfil'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Esma Karanfil ile kardeşleri Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel'in avukatı Ayşe Ergün, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmadığını, sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir bulgular olmadığını tekrarla maktul yönünden 'tasarlayarak kasten adam öldürme', müşteki yönünden 'tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını, cezanın üst sınırdan tayinini talep ederiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı İrfan Öge de sanık Karanfil'in psikolojik sorunlar yaşadığını, ailesi ve avukatlarıyla görüşmediğini dile getirerek, "Esas hakkında savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için dosyanın aşama dikkate alınarak son kez duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil’in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydediliyor.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.