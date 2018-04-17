Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadir Demirel'in katili son kez kurtuldu

Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel'i öldürerek kızını yaralayan katil Cemil Karanfil'in yargılanmasına devam edildi. Katil Karanfil'in avukatları, müvekillerinin psikolojik sorunları olduğu ve bu yüzden kendileriyle görüşmediğini ileri sürdü. Duruşma son kez ertelendi.

17 Nisan 2018 Salı 17:19
Kadir Demirel'in katili son kez kurtuldu

Başakşehir'de, kayınpederi Gazetemiz Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren, Kadir Demirek'in kızı Esma Karanfil'i de yaralayan Cemil Karanfil'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Esma Karanfil ile kardeşleri Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel'in avukatı Ayşe Ergün, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmadığını, sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir bulgular olmadığını tekrarla maktul yönünden 'tasarlayarak kasten adam öldürme', müşteki yönünden 'tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını, cezanın üst sınırdan tayinini talep ederiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı İrfan Öge de sanık Karanfil'in psikolojik sorunlar yaşadığını, ailesi ve avukatlarıyla görüşmediğini dile getirerek, "Esas hakkında savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için dosyanın aşama dikkate alınarak son kez duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil’in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydediliyor.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:19
  1. Kadir Demirel
  2. Cemil Karanfil

YORUM YAZ

  • nn20 dk önce
    HALA AKTİFLER BÖYLE KARARVEREN HAKİMLERİN RED EDİPBAŞKA HUKUKÇU BULMALIBUNLARİ ŞİKAYET EDEREK HİLEYİ ORTAYA CI
  • abdoabdo1 sa önce
    bizdeki rezalet şey adalet anlayışına göre beraat ettirirler her halde. adalet mülkün yani paranın temeli hala. içimizdeki fatöşçü hakimler tam manasıyla temizlenmedi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  5. Hakkari'de park halindeki araç..
  6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  9. Borsa günü düşüşle bitirdi
  10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
  18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
  19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
  20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...