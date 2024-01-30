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Yerel Kadınların bıçaklı sopalı kavgası! Rezil anlar böyle kaydedildi
Yerel

Kadınların bıçaklı sopalı kavgası! Rezil anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 18:11:00 - 2024-01-30 18:26:39

Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada küfürler havada uçuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup kadın arasında kavga çıktı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada küfürler havada uçuştu.

Bıçak ve sopalarla etrafa saldırdılar

Bıçaklı ve sopalı kavgada şans eseri kimse yaralanmadı. Kadınlardan birinin elinde bıçak, birinin elinde ise sopa olması görüntülerde yer aldı. Bu esnada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırmaya başladı.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken mahalle sakinleri kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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