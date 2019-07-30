0553 313 94 23

Kadınlarda saç dökülmesine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 10:42
Kadınlarda saç dökülmesine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Erkek ya da kadın olsun, saç dökülmesi kişilerin kolay kolay göz ardı edemedikleri bir sorundur. Çoğu kişi saçlarını tarzıyla hatta kişiliğiyle bütünleştirir ve estetik olarak da olmazsa olmazlar arasında görür. Araştırmalar kişilerin kendilerini nasıl gördükleri ile saç arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Eğer alışılmadık biçimde, uzun süredir saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ettiyseniz doktorunuza danışmanızda fayda var. Saç dökülmesi genellikle erkeklerin bir problemi olarak algılanır. Oysa şöyle bir çevremize baktığımızda pek çok kadının da saç dökülmesinden şikayet ettiğini görebiliriz. Kadınlarda saç dökülmesi hormonlarla, beslenmeyle ya da mevsim geçişleriyle ilgili olabilir. Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak saçların neden döküldüğüne dair doğru sebebi tespit etmek ve ana sorunun çözümüne odaklanmak en doğrusudur” dedi.


Genetik saç dökülmesinin ailesel bir hastalık olduğunu ifade eden Sönmez, “Toplum içinde irsi olarak da tabir edilen genetik, bir çok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amca vs. genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. Mutlaka olacak değil, fakat aynı sıkıntıyı yaşamanız durumunda şaşırmamak gerekir. Genetik dökülmenin sebebi DHT hormonu. Evet kabul ediyoruz dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen saç dökülmesi, güzel bir yönü ise en yoğun dökülme sorunu olan genetik saç dökülmesi nedenleri, belirtileri ve yapılması gerekenler tamamen çözülmüş durumda, dökülme sorunu yaşayanlar üzülmek, karamsarlığa kapılmak yerine yapmaları gereken tek şey önlem almak ve gereğini yapmaktır. Konuya dönecek olursak DHT hormonu genetik saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, bu sorunu çözmek için faydalanacağınız 3 bilimsel madde vardır. Procapil - Finasterid ve Minoxidil dünya genelinde kabul gören bu 3 madde saç dökülmesine neden olan DHT hormonunun etkisini kaybetmesi için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:42
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güngörenliler şehitlerini duayla andı!
    1. Güngörenliler şehitlerini duayla andı!
    2. 5. Küresel Haber Forumu
    3. Esed'in saldırısında bacaklarını..
    4. AYTO’dan 2. el araç alım satımı için..
    5. Görkemli bir kartal yuvası: Zil Kale
    6. Turkcell çalışanları finans alanındaki..
    7. Türkiye genelinde 1200 gazeteye 450..
    8. İstanbul Medeniyet Üniversitesinden..
    9. Köylüler kirpiyi kaçak avcıların..
    10. Çevre yolunda ters yönden giden araç..
    11. Hisarcıkloğlu’ndan Başkan Özlü’ye..
    12. Edremit’te kurban kesim yerleri..
    13. Vodafone'dan TÜSİAD'ın Sanayide..
    14. Tırdan düşen damacanalar kazaya neden..
    15. Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"
    16. Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması..
    17. İran sınırında 44 kilo esrar ele..
    18. Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki..
    19. Yaz spor okullarıyla yeni sporcular..
    20. Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin..
    21. Manavgat’ta otomobil ile motosiklet..
    22. Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı
    23. Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu
    24. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    25. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    26. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    27. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    28. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    29. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    30. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması