Kadınlarda idrar kaçırma sorunu yaş ilerledikçe daha sık görülür. Kadınların yaşam kalitesini son derece kötü etkileyen bu durumdan kurtulmak mümkün mü? İşte, kadınlarda idrar kaçırma sorununun tedavi yöntemleri.

Üriner inkontinans yani idrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık yaşanır. İdrar kaçırma sorunu kadınların yaşam kalitesini bir hayli olumsuz etkiler. Kadınlar bu sorunu yürüyüş yaparken, spor yaparken hatta gülerken bile yaşayabilir. Genellikle 40'lı yaşlardan sonra kendini gösteren idrar kaçırma durumu bazı kişilerde daha önce de ortaya çıkabilir.

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu neden yaşanır?

Genetik faktörler

Yaş

Hormonel değişim

Dokuların elastikiyetinin kaybolması

Geçirilen ameliyatlar

Çok ve zorlu doğumlar

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi

İdrar kaçırma sorunuyla akla gelen ilk tedavi yöntemi cerrahi operasyon değildir. Uzmanınızın önerdiği egzersizlerle kaslarınızı güçlendirip bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Ancak egzersizler sorununuzun giderilmesine yardımcı olmuyorsa uzmanınız cerrahi yönteme başvurabilir. Bazı ameliyatlar lokal bazıları ise genel anestezi ile yapılıyor. Bu konuda sizi en doğru yönlendirecek bilgiyi elbette doktorunuz verecektir.

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Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?