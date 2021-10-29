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Kadın - Aile Kadınlara e-ticaret eğitimi
Kadın - Aile

Kadınlara e-ticaret eğitimi

Girişimci kadınlara e-ticaretin püf noktaları öğretilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 17:02:00 -
Kadınlara e-ticaret eğitimi

Girişimci kadınlara e-ticaretin püf noktaları öğretilecek.

Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilecek, ‘e- ticaret eğitimi’ ile Yıldırımlı kadınlar sosyal medyadan satış yapma ve dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilecekler. Eğitim kapsamında ‘İnstagram’ı Tanıma’, ‘Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri’, ‘Hikâye ve Paylaşım Dinamikleri’, ‘İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar’, ‘Başarılı Örnekler’, ‘2021 Trendleri ve Yenilikler’, ‘İstatistik ve Analiz’, ‘Sayfa Oluşturma ve Satış’, ‘Yeni Dijital Pazarlama Vergi Avantajları’ konu başlıkları işlenecek. Eğitimler 4 hafta boyunca çarşamba günleri Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak olup eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

kadın

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üretir hâle getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve YILMEK attığımız bu adımlardan bazıları. Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya çalışıyoruz. Şimdi de kurslarımızda verdiğimiz eğitimlerin bir neticesi olarak Yıldırımlı kadınlarımız için ‘a’dan z’ye e- ticaret eğitimi’ vereceğiz. Eğitim sayesinde kadınlar sosyal medyadan satış yapma ve dijital pazarlamayı öğrenecekler. E-ticaret eğitimine tüm Yıldırımlı kadınların katılmalarını bekliyorum” dedi.

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