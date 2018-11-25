Kadınlara cep’ten girişimcilik eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinin üçüncü yılında kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak bir mobil uygulama geliştirildi. ‘Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması’ ile kadınlar online eğitim alabilecekler. Ayrıca en yeni ürünlerini dijital mağazaya yükleyebilecekler.

Kadınların ekonomiye katılımının aileyi ve toplumu güçlendireceğine dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: “Kadınların ekonomide yer almalarını önemli buluyoruz. Değerli proje ortaklarımızla 3 yıl önce ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesini hayata geçirirken, işini kuran, hatta istihdam oluşturan güçlü kadınlar yetiştirmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanla sürdürüyor ve erişimimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”