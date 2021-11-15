  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadınlar kurslara katılarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor
Kadın - Aile

Kadınlar kurslara katılarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor

Halk Eğitim Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa düzenlediği kültür, sanat ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler ev ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:58:00 -
Kadınlar kurslara katılarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nin Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa düzenlediği kültür, sanat ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler ev ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Gençlik Merkezi’nde gümüş kazaz örücülüğü, ev tekstil ürünleri hazırlama, iğne oyası, ahşap boyama, çini işlemeciliği, oyalar ve kadın üst giyim dikimi kursları düzenleniyor. Keman, bağlama, piyano, resim, tezhip, çini gibi sanat dallarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, işaret dili, diksiyon, KPSS (lisans-önlisans), E-KPDSS (engelli kamu personeli seçme sınavı) kurslarını başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Belediye tarafından düzenlenen üniversiteye hazırlık kursuna ise şu ana kadar 550 öğrenci kayıt yaptırarak eğitime başladı. Kursları bitirenler arasında kendi işini kurup üretime geçenlerin yanı sıra bir işyerinde ücretli eleman olarak çalışanlar da bulunuyor. Açılan kurslar korona virüs salgını nedeniyle virüsten korunma tedbirlerine (maske, sosyal mesafe, temizlik) uygun olarak düzenleniyor. Kurslara kayıtlar devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kültür ve sanat şehri Trabzon’da bu tür kursların düzenlemesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle iptal edilen birçok kültür ve sanat etkinliğinin salgının azalmasıyla birlikte tekrar hayata geçirildiğini belirten Başkan Genç, “Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bütün organizasyon ve etkinliklerimizi çok dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla her türlü tedbirin alınması için gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Salgın nedeniyle hayatın her alanıyla ilgili ertelenen organizasyon ve etkinlikler salgının etkisinin azalmasıyla birlikte çok sıkı tedbirlere uyularak icra ediliyor. Bu anlamda biz de Ortahisar Belediyesi olarak kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen ve üniversiteye hazırlanan vatandaşlarımıza destek olmak istedik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...

Geçtiğimiz günlerde doların yakın zamanda düşeceğini işaret eden Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi...
Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!
Gündem

Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!

Japon fenomen Yoshi Enomoto'nun dolar paylaşımına kapak gibi cevap veren Muhammed Emin isimli Twitter kullancısı sosyal medyada gündem oldu...
Türkiye'den Volkswagen kararı! Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor
Otomotiv

Türkiye'den Volkswagen kararı! Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor

Otomobil devi Volkswagen'in (VW), Avrupa ve ABD’de emisyon testi sonuçlarını tahrif eden hileli bir yazılımla donatılmış dizel araçları satı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay