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Yerel Kadınlar birbirine girdi, erkekler izledi
Yerel

Kadınlar birbirine girdi, erkekler izledi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 09:28:00 -
Kadınlar birbirine girdi, erkekler izledi

Bursa’da iki kadın grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kadınlar sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, bir grup erkek ise kavgayı bir süre izlemeyi tercih etti.

İddiaya göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadınlar arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İki grup bu nedenle sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce gece vakti kadınlar sokak ortasında saç saça birbirlerine girdiler. Kadınların o kavgasını ise bir grup erkek ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiler.

O anlar kameraya kaydedilirken, kavgayı bir süre sonra çevredekiler ayırdı.

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