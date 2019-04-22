Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
- BOTAŞ: 64 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 62- Seride durumu 2-1 yapan BOTAŞ, play-off yarı finaline yükseldi22 Nisan 2019 Pazartesi 20:32
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ergin Sarı, Tolga Edis
BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Olcay Çakır Turgut 5, Cuic 8, Krivacevic 12, Williams 24, Aylin Darınç, Kübra Erat 7, Sehernaz Çidal, Garrick
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Burcu Çiğil 3, Petronyte 18, Walker 15, Anderson 14, Cado, Dürdane Gülşah Gümüşay, Melis Talay 1, Melisa Korkmaz
1. Periyot: 18-15
Devre: 33-24
3. Periyot: 42-43
Beş faulle çıkanlar: 35.22 Krivacevic, 35.51 Cuic (BOTAŞ)
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında BOTAŞ, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-62 mağlup etti.
Seride durumu 2-1 yapan BOTAŞ, play-off yarı finalinde Çukurova Basketbol'un rakibi oldu.
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