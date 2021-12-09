Kadınlar Bağkur’dan ne zaman kaç yaşında emekli olur?

Bağkur primleri 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenmekte. Esnaf Bağkur primleri asgari ücret zammıyla birlikte artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu altında SSK yani 4A, Bağ-Kur yani 4B, emekli sandığı yani 4C'li çalışanlar mevcuttur. 1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler. SGK’lı çalışanlar ise Bağkurluya göre daha az pirimle emekli olabilmekte. Peki kadınlar Bağkur’dan ne zaman emekli olur?

01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47

– 25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48

– 25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49

– 25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50

– 25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51

– 25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52

– 25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53

1999 yılı öncesi Bağkurlu kadınlar ne zaman emekli olur?

• 1999 öncesi işe girmiş 4B kapsamındaki kadınlar

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Daha önce yukarıda belirttiğimiz maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir.

Kadınlar Bağkur'dan yaştan ne zaman emekli olur?

Bağ-Kur kapsamında yaş haddinden emekli olacak kadınlar için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen kadınlar için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan kadın çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 50 yaşını doldurmuş kadınlar emekliye ayrılabilirler.

Ekim 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınların kısmı emeklilik alabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 15 yıl prim ödemelerinin bulunması gerekir.

Erkek ve kadınlarda yaş haddinden emeklilikte yaş kriterleri;

01.10.1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına kalan süreye göre emeklilik şartları şu şekildedir;

– 15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 4 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 51 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 52 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 53 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 10 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 54 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla süre kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler içi 58 yaş, kadınlar için 56 yaştır.