Kadının çocuğunu emzirmesiyle abdest bozulur mu? Abdest, belli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest aslında maddi ve manevi pislik ve günahlardan temizlenmedir. Peki Kadının göğsünden çıkan süt abdesti bozar mı? Abesti bozan şeyler neler?Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün kirlerden arınmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir.

Soru: Bir kadının çocuğunu emzirmesiyle beraber abdesti bozulur mu? Böyle bir şey fıkıh kitaplarımızda abdesti bozan şeyler arasında geçmiyor. Bu yüzden bozulmuyor diye biliyorum. Ama yine de sormak istedim. Acaba diğer mezheplerde böyle bir şey var mıdır?

Cevap: Kadının göğsünden çıkan süt abdest bozucu olan şeylerden değildir. Bahsettiğiniz gibi eğer abdest bozucu olan şeylerden olsaydı neredeyse kazayı hacet derecesinde yaygın olan bu meselenin es geçilmesi söz konusu olamazdı. Diğer mezheplerde de böyle bir hükmün bulunması söz konusu değildir. Zira İbnu’l-Münzir’in de belirttiğine göre kadının göğsünden çıkan sütün abdesti bozmayacağına dair ehl-i ilim arasında icma/ söz birliği vardır. Bu da göstermektedir ki kadının sütünün abdesti bozmayacağı bütün mezheplerce kabul edilen bir hükümdür.