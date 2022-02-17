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Gündem Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor!
Gündem

Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor!

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 13:51:00 -
Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor!

Geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet konusunun, bakanlığın birinci maddesi olacağını söylemişti.

Şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimi ve tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, Adalet Bakanlığı gerekli düzenlemeler için harekete geçti.

İyi hal indirimi kalkıyor

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmaları, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırıldı.

Bu kapsamda; kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

'Israrlı takip' suç sayılacak

Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

Cezalar da artacak

Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan paket ile aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar da artırılacak.

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