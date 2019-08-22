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Kadına şiddete karşı Çeşme’den Seferihisar’a yüzecekler

6 açık su yüzücüsü, Ege Genç İş İnsanları Derneğinin desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfının iş birliğiyle kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında Çeşme’den Seferihisar’a kadar yüzecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Kadına şiddete karşı Çeşme’den Seferihisar’a yüzecekler

6 açık su yüzücüsü, Ege Genç İş İnsanları Derneğinin desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfının iş birliğiyle kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında Çeşme’den Seferihisar’a kadar yüzecek.


"Kadına Şiddete Hayır" demek için yola çıkan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve proje ortakları, 6 yüzücü ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek. İki önemli sivil toplum kuruluşu ve proje ortakları, "Kadına Şiddete Hayır Demek" için Çeşme Marina’dan Seferihisar Marina’ya 24 saat boyunca yüzecek olan 6 sporcuyu destekleme kararı aldı.


"Gücün ve cesaretin var ise kadına değil kendine meydan oku" sloganıyla kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ve görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3’ü erkek 6 kişilik ekip, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 1’er saat arayla 24 saat boyunca Çeşme Marina’dan Seferihisar Marina’ya kadar yüzecek. Daha önce Türkiye ile Yunan adaları arasında Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nda yüzen ekip üyeleri, 24 Ağustos’ta 80 kilometre uzunluğundaki parkuru geçecekler.



Yüzücülerin bonelerinde şiddet mağduru kadınların isimleri yazacak


"Kadına değil, kendine meydan oku" sloganıyla yüzecek olan ekibin başlarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak.


Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan eczacı Seda Kansuk, bir şirketin icra kurulu üyesi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk, bilgisayar mühendisi Uğur Doğan, pazarlama müdürü Senem Ülker ile İngilizce öğretmeni Ayşin Oya Bekbay’dan oluşan ekibe, dalgıçlar ile doktorlar da tekneden eşlik edecek.


Sosyal sorumluluk projesine ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadın öldürüldüğünü, kadınların yüzde 50’sinin ateşli silahlarla düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Aslan, "Hayati risk nedeniyle koruma talep eden kadın sayısının da ürkütücü boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl günde 358 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvurduğu Türkiye’de, 41 bin 955 kadın hakkında ’Geçici Koruma Altına Alma’ kararı verildi. Bu rakamlar Türkiye’de günde 115, her 1 saatte ise 5 kadının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.


Bu projenin kadına şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmesinin yanı sıra kız çocuklarına desteği de kapsayacağını belirten EGİAD Başkanı Aslan, sözlerin şu şekilde tamamladı:


"EGİAD proje kapsamında topladığı bağışlarla, imkanı kısıtlı kız çocuklarımıza spor bursu sağlayacaktır. Her kulaç için 1 TL bağışınız yoluyla elde edilecek gelir ile EGİAD kız çocuklarımıza sporcu olma yolunda destek olacaktır. 500 kulaç bağış yapan EGİAD üyeleri 24 saatlik geçiş esnasında yüzücülerle birlikte teknede bu heyecanı paylaşabilecekler."


Projenin mimarları ise yaptıkları açıklamada, "Kadın erkek eşitliğine inanıyoruz, gerçekte de olması gerektiği gibi. Dünyada şiddetin her türlüsü kötüdür ve özgürlük her canlının en doğal hakkıdır. Türkiye’nin son zamanlarda en büyük sorunlarından biri şiddet, özellikle de kadına yönelik şiddet. Buna dikkat çekmek farkındalık oluşturmak için şiddete karşı yüzeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
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