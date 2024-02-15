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Gündem Kadın yolcuyu böyle taciz etti cezasını çekti O anlar saniye saniye görüntülendi
Gündem

Kadın yolcuyu böyle taciz etti cezasını çekti O anlar saniye saniye görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 09:04:00 - 2024-02-15 09:05:46

Esenyurt'ta kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü İstanbul Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü.

İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu.

Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darp etti. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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