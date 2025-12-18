  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Akaryakıt fiyatlarına net yanıt! Bakanlıktan açıklama geldi!

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

AK Parti’den Türkiye’yi şikayet eden Özgür’e tepki: Bir gün Almanya’ya bir gün Amerika'ya...

Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!
Yaşam Kadın yolcu ile şoför arasında tansiyon yükseldi! Tartışma yumruklu kavgaya döndü
Yaşam

Kadın yolcu ile şoför arasında tansiyon yükseldi! Tartışma yumruklu kavgaya döndü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da bir özel halk otobüsü şoförü ile kadın yolcu arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da kent merkezinde sefer yapan bir özel halk otobüsünde yaşanan gerginlik, kısa sürede kontrolden çıktı. Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi. Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana şalgamına AB’den büyük onay!
Adana şalgamına AB’den büyük onay!

Gıda

Adana şalgamına AB’den büyük onay!

Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı
Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı

Yerel

Borç kavgası kanlı bitti! Dükkan sahibi göğsünden bıçaklandı

Spor salonunda dehşet anları! Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı!
Spor salonunda dehşet anları! Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı!

Yerel

Spor salonunda dehşet anları! Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı!

Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı
Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı

Yerel

Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23