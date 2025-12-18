  • İSTANBUL
Hakan Fidan'dan Gazze kararı
Hakan Fidan'dan Gazze kararı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katarlı yetkililerle yarın Miami'de düzenlenecek Gazze toplantısını katılacak. .

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle yarın Miami'dekiş Gazzet toplantısını katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.

 

Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.

