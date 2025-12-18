Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'den skandal itiraf geldi. Bilic, "Başka ülkeler bizi 'escort' olarak görüyor" dedi.

YouTube’da program yapan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in “İnsan artık Dubai’ye gitmeye çekiniyor, o listede adım vardı” sözleri büyük tartışma başlattı. Bilic’in, Dubai’de kendisinin escort olarak tanımlandığını öne sürmesi, sosyal medya üzerinden parlatılan hayatların nasıl algılandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görünürde lüks, özgürlük ve başarı pazarlanan bu figürlerin, başka ülkelerde bambaşka bir kalıba sokulması dikkat çekti.

Genç kızlara rol model olarak sunulan bu isimlerin, ahlaki ve toplumsal açıdan nasıl bir boşluk oluşturduğu artık gizlenemez hale geldi. Sosyal medya üzerinden servis edilen içerikler, genç zihinleri etkilerken, uluslararası algıda bu kişilerin nasıl konumlandırıldığı da ibretlik bir tablo ortaya koyuyor. Mesele sadece bir isim değil, yıllardır normalleştirilen yozlaşmış bir anlayışın sonucudur.

Uzmanlar ve toplumun geniş kesimleri, bu tür figürlerin gençlerden uzak tutulması gerektiğini savunuyor.

Denetimsiz platformlar üzerinden milyonlara ulaşan bu içeriklerin, ahlaki çöküşü derinleştirdiği ifade ediliyor.

Kanalların kapatılması ve daha sıkı denetim çağrıları yükselirken, “özgürlük” adı altında dayatılan bu hayat tarzının ülkeye ağır bir bedel ödettiği vurgulanıyor.