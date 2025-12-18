  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!

Müslümanlar neden Noel kutlar! Çam ağacı altında kimlikler iğfal ediliyor

'2500 asker' ile Türkiye'ye kafa tutacaklar!

Sabancı’da inanç hürriyeti askıda! “Örümcek kafalı” rektör, cuma namazı yasağında ısrarlı

Suç ekonomisi besleniyor! Kumar hem toplumu hem ekonomiyi vuruyor

Yine terör kartını açtılar! Özgür Suriye’de ABD ve İsrail provokasyonu

Zafiyet TSK’da değil muhalefetin hastalıklı zihniyetinde! Gördük izledik vurduk

17 ilde operasyon! On binlerce litre kaçak ve sahte içki yakalandı

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?
Gündem Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!
Gündem

Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin krizleri izleyen değil, stratejik akıl ve diplomasiyle küresel süreçleri bizzat şekillendiren " insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu" bir güç haline geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası sistemin belirsizliklerle dolu olduğu bu dönemde "Türkiye eksenli" bağımsız dış politikanın önemine dikkat çekti. Gazze’den Ukrayna’ya, Kıbrıs’tan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye’nin küresel vicdanın sesi olduğunu belirten Yılmaz; Türkiye’nin sadece diplomasi masasında değil, sahada da stratejik bir akılla düzen kuran bir aktör konumuna yükseldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Fidan ile birlikte, Türkiye'yi görev yaptıkları her coğrafyada başarıyla temsil eden büyükelçilerle, 16'ncı Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nda bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

DİPLOMASİDE TÜRKİYE İMZASI

"Uluslararası sistemin derin bir dönüşümden geçtiği, belirsizliklerin arttığı bu dönemde; Türkiye eksenli, çok katmanlı, bağımsız ve ilkeli dış politika vizyonumuzun küresel barış, istikrar ve adalet için taşıdığı önem her geçen gün artmaktadır. Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır.

Kıbrıs’tan Gazze’ye, Suriye’den Ukrayna’ya, Türk Dünyası’ndan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler temelinde kararlı duruşumuzu sürdürüyor, çok yönlü diplomasisiyle küresel vicdanın sesi olmaya ve barışın inşasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı’nı başarılı bir şekilde düzenleyen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, Büyükelçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar: 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar: 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacak

Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar: 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacak

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek

Siyaset

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Ne Suriyede, ne Kıbrısta, ne Gazzede ne sözümüz ne izimiz. Nerede kurmuş bu oyunu?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23