  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener’i kabul etti

Putin Avrupalı liderlere küfür etti: Küçük domuzlar!

Sanki haberi yapan başkalarıymış! Sözcü çaldı Yılmaz Özdil oynadı

Damlaya damlaya neler oluyor neler: Gıda israfının bedeli dudak uçuklattı

Kozmetik devi 21 yıllık dev şirket iflas etti: Fabrikası kül olmuştu, borç yükü arttı!

Şişli'de can pazarı: Ters yöne giren otomobil yayaların arasında daldı! 5 kişiyi yaralandı

Bankada 18 milyon euroluk vurgun: Hırsızları ihbar edene 290 bin euro ikramiye

Ela Rümeysa Cebeci hakkında sıcak gelişme: Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı

Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş
Dünya Dünyanın en büyük projesi 'Su bombası' hayata geçiyor
Dünya

Dünyanın en büyük projesi 'Su bombası' hayata geçiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyanın en büyük projesi 'Su bombası' hayata geçiyor

Çin, Himalayalar’daki keskin bir nehir kıvrımını, tarihinin en iddialı ve en tartışmalı altyapı projelerinden birine dönüştürmeyi planlıyor.

Çin, Himalayalar’daki keskin bir nehir kıvrımını, tarihinin en iddialı ve en tartışmalı altyapı projelerinden birine dönüştürmeyi planlıyor.
Pekin yönetiminin, Tibet’teki Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde dünyanın en büyük elektrik üretim sistemini inşa etmesi bekleniyor. Projenin maliyetinin 168 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu yılın başlarında Tibet’e yaptığı nadir bir ziyaret sırasında projede “güçlü, sistemli ve etkili bir şekilde ilerlenmesi” çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre, dünyanın en yüksek nehri olarak bilinen Yarlung Tsangpo’nun yatağında böyle bir hidroelektrik enerji sistemi kurmak, benzeri görülmemiş bir mühendislik başarısı anlamına geliyor. ABD merkezli CNN’in aktardığına göre Çin, yaklaşık iki kilometrelik yükseklik farkından yararlanmak için dağların içine tüneller açmayı, nehir boyunca barajlar ve rezervuarlar inşa etmeyi ve tünellerle birbirine bağlanan yer altı hidroelektrik santralleri kurmayı planlıyor.

Sistemin, “Büyük Kıvrım” olarak bilinen ve yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafede iki kilometreden fazla derinliğe ulaşan bir bölgede kurulması öngörülüyor.

Araştırmacılar, bu eğimin yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretebileceğini, bunun da hâlihazırda dünyanın en güçlü barajı olan Üç Boğaz Barajı’nın üretiminin üç katına denk geldiğini belirtiyor.

 

Proje, dünyanın en büyük karbon salımı yapan ülkesi olan Çin’in kömüre bağımlılığını azaltmasına yardımcı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayabilir. Ancak uzmanlar, inşaatın bölgedeki ekosisteme ve yerli halkların yaşamına ciddi zararlar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Nehrin aşağı havzasında Hindistan ve Bangladeş’te yaşayan on milyonlarca insan, balıkçılık ve tarım faaliyetleri için bu suya bağımlı durumda. Barajın inşa edilmesi hâlinde, bu faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Hindistan basını projeyi “potansiyel bir su bombası” olarak nitelendirirken, tesisin Hindistan ile Çin arasındaki tartışmalı sınıra yakınlığı, iki nükleer güç arasında uzun vadeli bir bölgesel gerilim noktası oluşturabileceği endişesini artırıyor.

CNN’in, akademik araştırmalar, resmî ihaleler ve patent başvurularına dayandırarak Stimson Center uzmanlarıyla birlikte yaptığı simülasyonlara göre, tasarım ilk istasyondan sonuncusuna kadar yaklaşık 150 kilometreye yayılan, geniş ölçekli bir santral, tünel ve rezervuar sistemini kapsayabilir.

Uzmanlar ayrıca, sistemin nehrin aşağı havza ülkelerine girmeden önce tüm akışı kontrol edebilecek nihai bir baraj ve enerji santrali içerip içermeyeceğini sorguluyor.

Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışlara başladı
Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışlara başladı

Konut Projeleri

Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışlara başladı

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje
Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

Ekonomi

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı
Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı

Konut Projeleri

Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23