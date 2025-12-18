  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Akaryakıt fiyatlarına net yanıt! Bakanlıktan açıklama geldi!

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

AK Parti’den Türkiye’yi şikayet eden Özgür’e tepki: Bir gün Almanya’ya bir gün Amerika'ya...

Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları
Yerel Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu
Yerel

Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Sisin etkisiyle meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edirne’de etkili olan sis, ölümlü bir trafik kazasına yol açtı. Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü çıkışında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede İsa Özer yönetimindeki 16 APR 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla çıkartılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız bedeni, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! "Olmaz" denilen kaza gerçek oldu!
Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Dünya

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yerel

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23