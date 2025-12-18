Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu
Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Sisin etkisiyle meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edirne’de etkili olan sis, ölümlü bir trafik kazasına yol açtı. Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü çıkışında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede İsa Özer yönetimindeki 16 APR 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla çıkartılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız bedeni, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.