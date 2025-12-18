Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Namı diğer Manisa'nın doktoru Fahrettin Er, başından geçen duygusal bir olayla Afrika'da yaşayan ümmetin gariplerini anlattı.

Kara kıtadaki yokluk ve dramı anlatan Er, "Masaya bağlayarak, anestezisiz ameliyatlar yaptık biz" dedi.

Kendilerine iki üç gün yol yürüyerek gelen Hüseyin'in hikayesini anlatan Fahrettin Er, yürekleri sızlattı.

İşte Er'in o ifadeleri:

Hüseyin'i hiç unutamam. Masaya bağladık. Karnını açacağız. Doktor Fatih Askan hoca çok tecrübeli cesur bir cerrahtır.

'Lokal ile açalım' dedi. Ben lokal anestezi yapıyorum. O kesiyor. Anestezinin dozunu aştık. Ama hasta ağrı duyuyor. 'Devam edemeyeceğiz ameliyata' dedi.

Tercüman çocuğu anlattı. Çocuk bir şeyler söylüyor. Başını sağa sola sallıyor. 12 - 13 yaşında bize tamamen çıplak geldi, bak giyisisiz.

'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun'

Çocuk aynı şeyi tekrarlıyor. Ben söylediği şeyi anladım. Bir ayet okuyordu.

'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun (‎Biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz)'

Fatih'in abinin göz yaşları damlıyordu. Çocuk diyor ki, 'beni bu masadan indirmeyin benim bir daha doktor bulma şansım yok'