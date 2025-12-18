Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

Evdeki Wi-Fi bağlantınızın kalitesi, yalnızca modeminizin markasından veya hızından ziyade, büyük ölçüde fiziksel konumuna bağlı. Eğer eviniz çok katlıysa ve özel bir ağ sistemi kurmadıysanız, bağlantınızın sürekli kesilmesinin veya yavaşlamasının ana nedeni, modeminizin veya yönlendiricinizin yanlış yere yerleştirilmesinden kaynaklanabilir. Küçük evler hariç, bir yönlendirici genellikle tüm alanları aynı anda kesintisiz bir şekilde kapsayamaz. Sadece evinizin boyutunu değil, aynı zamanda evdeki eşyaları, duvarların kalınlığını ve yerleşimini de düşünmeniz şart. Yönlendiriciden çıkan Wi-Fi sinyalleri, ev düzeninize bağlı olarak kolayca engellenebilir. Sinyal gücünü artırmak için hemen daha pahalı bir yönlendirici almak yerine, önce evinizdeki sinyalin ölü bölgelerini tespit edin. Bağlantınızı stabilize etmenin en kolay ve etkili çözümü, yanlış yerleştirilmiş yönlendiricinin konumunu düzeltmekten geçiyor.