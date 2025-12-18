  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

Evde yaşanan internet yavaşlığı ve kopmaların arkasında teknik bir arıza değil, modem ve yönlendiricinin yanlış yere konumlandırılması yatıyor; uzmanlara göre duvarlar ve kapalı alanlar sinyalin üst katlara ulaşmasını ciddi biçimde engelliyor.

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

Evdeki Wi-Fi bağlantınızın kalitesi, yalnızca modeminizin markasından veya hızından ziyade, büyük ölçüde fiziksel konumuna bağlı. Eğer eviniz çok katlıysa ve özel bir ağ sistemi kurmadıysanız, bağlantınızın sürekli kesilmesinin veya yavaşlamasının ana nedeni, modeminizin veya yönlendiricinizin yanlış yere yerleştirilmesinden kaynaklanabilir. Küçük evler hariç, bir yönlendirici genellikle tüm alanları aynı anda kesintisiz bir şekilde kapsayamaz. Sadece evinizin boyutunu değil, aynı zamanda evdeki eşyaları, duvarların kalınlığını ve yerleşimini de düşünmeniz şart. Yönlendiriciden çıkan Wi-Fi sinyalleri, ev düzeninize bağlı olarak kolayca engellenebilir. Sinyal gücünü artırmak için hemen daha pahalı bir yönlendirici almak yerine, önce evinizdeki sinyalin ölü bölgelerini tespit edin. Bağlantınızı stabilize etmenin en kolay ve etkili çözümü, yanlış yerleştirilmiş yönlendiricinin konumunu düzeltmekten geçiyor.

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

SİNYAL KESEN ENGELLER: KONUMLANDIRMANIN ALTIN KURALLARI: Wi-Fi yönlendiricinizi kurmak için en ideal yer, evinizin açık ve merkezi bir noktasıdır. Bu sayede radyo dalgaları eşit mesafelerde yayınlanabilir. Yönlendiriciyi açık bir alana koymak, sinyalleri bloke edebilecek geçirmeyen nesnelerin araya girme ihtimalini de azaltıyor. Bu nedenle, yönlendiricinizi kalın duvarların yakınına, çekmecelerin içine veya kapalı dolaplara koymak büyük bir hata. Ayrıca, yönlendiriciyi yüksek bir yüzeye yerleştirmeniz önerilir. Bu, zemin ve mobilyalar gibi nesnelerin sinyalin önüne geçmesini engeller ve yerdeki toz birikiminden de korur. Yönlendiricinizi bodrum katına koymak, sinyal kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bodrumlar genellikle yoğun malzemelerle inşa edilir; beton gibi yoğun malzemelerin, elektromanyetik dalgalar tarafından delinmesi zordur. Sinyal bu duvarlara çarptığında emilerek ısıya dönüşebilir. Bu faktörler sinyali engeller veya emer. Üstelik bodrum katları, evinizin en alçak kısmı olduğu için Wi-Fi sinyali artık merkezi olmaktan çıkar; bu durumda evinizin üst katları sinyal açısından çok daha zayıf kalır ve ölü bölge olma ihtimali artar. Yavaş hızların veya kesilen bağlantıların ana nedeni zaten bu ölü bölgelerdir.

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

FREKANS KARIŞIKLIĞI VE ELEKTRONİK MÜDAHALELER: Sinyalin düşmesinin tek nedeni fiziksel konumlandırma değil. Bazen mikrodalga fırınlar gibi diğer elektronik cihazlardan gelen parazitler, sinyali zayıflatabilir. Bunun nedeni, eski veya düşük kaliteli bir Wi-Fi yönlendiricinin 2.4 GHz frekans bandında çalışmasıdır ve mikrodalgalar da bu bantta yayın yapar. Günümüzdeki çoğu modern yönlendirici 2.4 GHz'in yanı sıra 5 GHz ve 6 GHz bağlantıları da destekliyor. Eğer yönlendiriciniz çift bantlı (dual-band) veya üç bantlı (tri-band) bir kurulumla 5 GHz/6 GHz'i destekliyorsa, paraziti azaltmaya yardımcı olabilir. Çünkü mikrodalgalar bu daha yüksek frekans bantlarının dışında çalışır.

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

Ancak şunu unutmayın ki, 5 GHz ve 6 GHz bantları, 2.4 GHz'e göre daha kısa menzile ve daha zayıf duvar penetrasyonuna sahiptir, ama karşılığında daha hızlı internet sunarlar. Uzun vadeli çözüm, yönlendiricinizi fiziksel olarak taşımak veya yönlendiricinizi daha yeni bir modelle yükseltmek olabilir. Yeni yönlendiricilerin çoğu artık sadece 2.4 GHz'de çalışmıyor, bu yüzden bu tür parazitlerin yaygın olması beklenmiyor. Yine de, mikrodalga kullanırken veya yönlendiricinizle benzer frekansta çalışan başka cihazlar kullanırken ne olabileceğinin bilincinde olmanızda fayda var. Mikrodalgalar elektromanyetik parazitin (EMI) tek kaynağı değildir; Bluetooth cihazlar (hoparlörler, kablosuz kulaklıklar) ve bazı floresan/LED aydınlatmalar da benzer sorunlara yol açabilir.

