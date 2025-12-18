Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni

SİNYAL KESEN ENGELLER: KONUMLANDIRMANIN ALTIN KURALLARI: Wi-Fi yönlendiricinizi kurmak için en ideal yer, evinizin açık ve merkezi bir noktasıdır. Bu sayede radyo dalgaları eşit mesafelerde yayınlanabilir. Yönlendiriciyi açık bir alana koymak, sinyalleri bloke edebilecek geçirmeyen nesnelerin araya girme ihtimalini de azaltıyor. Bu nedenle, yönlendiricinizi kalın duvarların yakınına, çekmecelerin içine veya kapalı dolaplara koymak büyük bir hata. Ayrıca, yönlendiriciyi yüksek bir yüzeye yerleştirmeniz önerilir. Bu, zemin ve mobilyalar gibi nesnelerin sinyalin önüne geçmesini engeller ve yerdeki toz birikiminden de korur. Yönlendiricinizi bodrum katına koymak, sinyal kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bodrumlar genellikle yoğun malzemelerle inşa edilir; beton gibi yoğun malzemelerin, elektromanyetik dalgalar tarafından delinmesi zordur. Sinyal bu duvarlara çarptığında emilerek ısıya dönüşebilir. Bu faktörler sinyali engeller veya emer. Üstelik bodrum katları, evinizin en alçak kısmı olduğu için Wi-Fi sinyali artık merkezi olmaktan çıkar; bu durumda evinizin üst katları sinyal açısından çok daha zayıf kalır ve ölü bölge olma ihtimali artar. Yavaş hızların veya kesilen bağlantıların ana nedeni zaten bu ölü bölgelerdir.