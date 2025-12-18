Kaçak kesime geçit yok! 7/24 sıkı denetim

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kış koşullarıyla birlikte artan insan kaynaklı tehditlere karşı ormanları korumak için sahadaki önlemlerini genişletti. OGM'den yapılan açıklamaya göre; Genel Müdürlük, başta izinsiz ağaç kesimi ve kaçak orman emvali nakli olmak üzere insan kaynaklı tehditlerle karşı geliştirdiği çok katmanlı koruma modeliyle orman suçlarıyla etkin mücadele yürütüyor. Ülke genelinde oluşturulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekipleri, suç yoğunluğu yüksek bölgelerde görev yaparak ormanların güvenliğini sağlıyor.

Denetimler yoğunlaştı

Orman suçlarıyla mücadelede denetim ağını genişleten OGM, Türkiye genelinde kurulan mobil kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı içerisinde bu noktalarda 17 bin 414 araç denetlendi, usulsüzlük tespit edilen 89 araca yasal işlem uygulandı. Ayrıca 81 ilde, sabit polis ve jandarma kontrol noktaları ile karayolları denetim istasyonlarında da eş zamanlı kontroller gerçekleştiriliyor.

ORİKEM ve yapay zeka destekli koruma

OGM, teknolojiyi sahaya entegre eden uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. 2017 yılında hayata geçirilen ORİKEM (Ormanları İzleme, Koruma ve Entegre Müdahale Projesi) kapsamında yapay zeka destekli izleme sistemleri kullanılıyor. 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelindeki orman alanlarında 3 bin 150 fotokapan aktif olarak görev yapıyor. Bu sistemler sayesinde bugüne kadar 136 orman suçu olay yerinde tespit edilerek müdahale edildi.

“Güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz”

Açıklamada konuyla ilgi görüşlerine yer verilen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasının Türkiye ormancılık politikalarının en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "OGM olarak ülke genelinde 30 Orman Bölge Müdürlüğümüz, 283 Orman İşletme Müdürlüğümüz ve 2 bin 157 Orman İşletme Şefliğimizle çok güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz. Sahada görev yapan 21 hassas alan koruma ekibimiz ve 2 bin 196 toplu koruma ekibimizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat esasına göre koruyoruz" dedi.

Karacabey, 2025 yılı itibarıyla ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması çalışmalarının 6 bin 640 kadrolu ve 1169 sözleşmeli olmak üzere toplam 7 bin 809 Orman Muhafaza Memuru tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Yeşil vatanı korumak için sahadaki insan gücümüzü ve teknolojik imkanlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 5 yıllık veriler incelendiğinde, sahadaki denetimlerin ve koruma tedbirlerinin etkisi ile orman suçlarında yüzde 80'den fazla azalma olduğunu sözlerine ekleyen Bekir Karacabey, ayrıca 2025 yılında devreye alınan 'Yeşile Dokun' mobil uygulamasıyla da ormanların her türlü kanun dışı müdahaleye karşı daha güçlü korunduğunu kaydetti.