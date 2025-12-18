  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Akaryakıt fiyatlarına net yanıt! Bakanlıktan açıklama geldi!

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

AK Parti’den Türkiye’yi şikayet eden Özgür’e tepki: Bir gün Almanya’ya bir gün Amerika'ya...

Yılmaz’dan ‘Dünya devleri’ mesajı: Türkiye artık düzen kurucu bir aktör!

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu
Yaşam Kaçak kesime geçit yok! 7/24 sıkı denetim
Yaşam

Kaçak kesime geçit yok! 7/24 sıkı denetim

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Kaçak kesime geçit yok! 7/24 sıkı denetim

OGM, kış aylarında artış gösteren izinsiz ağaç kesimi ve orman kaçakçılığına karşı sahadaki denetimlerini üst seviyeye çıkardı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kış koşullarıyla birlikte artan insan kaynaklı tehditlere karşı ormanları korumak için sahadaki önlemlerini genişletti. OGM'den yapılan açıklamaya göre; Genel Müdürlük, başta izinsiz ağaç kesimi ve kaçak orman emvali nakli olmak üzere insan kaynaklı tehditlerle karşı geliştirdiği çok katmanlı koruma modeliyle orman suçlarıyla etkin mücadele yürütüyor. Ülke genelinde oluşturulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekipleri, suç yoğunluğu yüksek bölgelerde görev yaparak ormanların güvenliğini sağlıyor.

 

Denetimler yoğunlaştı

Orman suçlarıyla mücadelede denetim ağını genişleten OGM, Türkiye genelinde kurulan mobil kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı içerisinde bu noktalarda 17 bin 414 araç denetlendi, usulsüzlük tespit edilen 89 araca yasal işlem uygulandı. Ayrıca 81 ilde, sabit polis ve jandarma kontrol noktaları ile karayolları denetim istasyonlarında da eş zamanlı kontroller gerçekleştiriliyor.

 

ORİKEM ve yapay zeka destekli koruma

OGM, teknolojiyi sahaya entegre eden uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. 2017 yılında hayata geçirilen ORİKEM (Ormanları İzleme, Koruma ve Entegre Müdahale Projesi) kapsamında yapay zeka destekli izleme sistemleri kullanılıyor. 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelindeki orman alanlarında 3 bin 150 fotokapan aktif olarak görev yapıyor. Bu sistemler sayesinde bugüne kadar 136 orman suçu olay yerinde tespit edilerek müdahale edildi.

“Güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz”

Açıklamada konuyla ilgi görüşlerine yer verilen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasının Türkiye ormancılık politikalarının en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "OGM olarak ülke genelinde 30 Orman Bölge Müdürlüğümüz, 283 Orman İşletme Müdürlüğümüz ve 2 bin 157 Orman İşletme Şefliğimizle çok güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz. Sahada görev yapan 21 hassas alan koruma ekibimiz ve 2 bin 196 toplu koruma ekibimizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat esasına göre koruyoruz" dedi.

 

Karacabey, 2025 yılı itibarıyla ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması çalışmalarının 6 bin 640 kadrolu ve 1169 sözleşmeli olmak üzere toplam 7 bin 809 Orman Muhafaza Memuru tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Yeşil vatanı korumak için sahadaki insan gücümüzü ve teknolojik imkanlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Son 5 yıllık veriler incelendiğinde, sahadaki denetimlerin ve koruma tedbirlerinin etkisi ile orman suçlarında yüzde 80'den fazla azalma olduğunu sözlerine ekleyen Bekir Karacabey, ayrıca 2025 yılında devreye alınan 'Yeşile Dokun' mobil uygulamasıyla da ormanların her türlü kanun dışı müdahaleye karşı daha güçlü korunduğunu kaydetti.

Gündoğmuş’ta acı son! Dağda mantar toplarken fenalaşan adam kurtarılamadı!
Gündoğmuş’ta acı son! Dağda mantar toplarken fenalaşan adam kurtarılamadı!

Yerel

Gündoğmuş’ta acı son! Dağda mantar toplarken fenalaşan adam kurtarılamadı!

Hastaneye diye çıktı, ormanda ölü bulundu
Hastaneye diye çıktı, ormanda ölü bulundu

Yerel

Hastaneye diye çıktı, ormanda ölü bulundu

Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu
Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu

Yerel

Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23