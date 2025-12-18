Avrupa ile Afrika’yı birleştirecek dev adım: Cebelitarık’ın altına demiryolu tüneli geliyor

İspanya ile Fas’ı Cebelitarık Boğazı’nın altından birbirine bağlaması planlanan demiryolu tüneli için somut adımlar atılıyor. Bilim insanları ve mühendisler, günümüz teknolojisiyle bu dev projenin artık mümkün olduğunu açıkladı. Projenin tamamlanması halinde Avrupa ve Afrika, Manş Tüneli benzeri bir yapıyla birbirine bağlanmış olacak.

İspanyol hükümeti adına Alman uzmanlar tarafından hazırlanan teknik rapor, tünelin inşa edilebilir olduğunu ortaya koydu. The Olive Press’in aktardığına göre Madrid yönetimi, proje planının 2026 sonuna kadar hazırlanmasını istedi. Hedef, 2027 yılında projeye resmi onayın verilmesi.

Manş Tüneli’nden daha derin olacak

Avrupa’dan Afrika’ya uzanan tünel fikri ilk kez 1970’li yıllarda gündeme gelmişti. Onlarca yıl boyunca seçim vaatlerinde ve devlet planlarında yer alan proje, bugüne kadar hayata geçirilememişti. Ancak son raporlar, bu 50 yıllık hayalin ilk kez ciddi biçimde gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor.

Proje, İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayan Manş Tüneli modeline benzer şekilde tasarlandı. Çift hatlı olarak planlanan tünelde her hat yalnızca tek yönde hizmet verecek.

42 kilometrelik megatünel, 15 milyar euroluk yatırım

Tünelin İspanya’daki giriş noktası Cadiz bölgesindeki Punta Paloma, Fas’taki çıkış noktası ise Tanca yakınlarındaki Malabata Burnu olacak. Güzergâh, Cebelitarık Boğazı’nın en dar noktasından değil, biraz daha batısından geçecek.

Toplam uzunluğu yaklaşık 42 kilometre olacak tünelin 28 kilometresinin denizin altında yer alması planlanıyor. Maksimum derinliğin 470 metreyi aşması, projeyi Manş Tüneli’nden daha derin hale getiriyor. Yolcu ve yük taşımacılığının ise yaklaşık 30 dakika sürmesi öngörülüyor.

Projenin tahmini maliyeti en az 15 milyar euro. Bu tutarın 8,5–9 milyar eurosunu İspanya, kalan kısmını ise Fas’ın karşılaması planlanıyor. Onay çıkması halinde 2030’da kara üzerindeki hazırlık çalışmalarının başlaması, ana inşaatın ise 2035–2040 yılları arasında yürütülmesi bekleniyor. Yetkililer, bu takvimin şimdilik iyimser bir senaryo olduğuna dikkat çekiyor.