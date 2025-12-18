AK Parti’den Türkiye’yi şikayet eden Özgür’e tepki: Bir gün Almanya’ya bir gün Amerika'ya...

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa’da Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ateş püskürdü: "Yurt dışında destek aramak için ülkesini şikayet etmek kara bir sicildir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa Sosyalist Partisi zirvesinde Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. Özel'in, partisinin adının karıştığı yolsuzluk skandallarının üzerini örtmek için yurt dışındaki platformlarda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını "kötü bir sicil" olarak nitelendiren Çelik, bu durumun Türk siyaseti adına utanç verici olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" dedi.

Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, bir kez daha ülkesini şikayet etti. Partisinin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını örtbas eden Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" ifadelerini kullandı.

