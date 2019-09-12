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Kadın yazarlar 3. kez bir arada

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
Kadın yazarlar 3. kez bir arada

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 16-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, “3. Kadın Yazarlar Haftası” nı düzenliyor. Etkinlik kapsamında alanında uzman birçok kadın yazar okurlarıyla buluşacak.


Ayizi Yayıncılık işbirliği ile düzenlenen etkinlik, 16-19 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek. Her gün farklı konularda düzenlenecek söyleşilere, yazarlar ve akademisyenler katılacak.


Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını arttırmaları ve görünür kılınmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” şeklinde konuştu.


Her gün farklı kitap ve konu üzerinde yapılacak söyleşilerin ardından etkinliğe katılanlara, “Denizlere Çıkar Sokaklar”, “Sessizce Şarkı Söylüyorduk”, “Kırık Kalp Sendromu”, “Ateşle Oynamak”, “Kendini Arayan Yıldız” kitapları hediye edilecek.


Kadın Yazarlar Haftası Program şöyle:


"16 Eylül Pazartesi


Söyleşi/İmza Günü


Kitap: Denizlere Çıkar Sokaklar-Reyhan Saygın


18.30-20.30: Hikayenin Dilleri


17 Eylül Salı


Söyleşi, İmza Günü


Kitaplar: Sessizce Şarkı Söylüyorduk-Aysun Kara, Kırık Kalp Sendromu-Ayşe B. Kaban


18.30-20.30: Kadınlar Nasıl Yazar?


18 Eylül Çarşamba


Söyleşi


Kitap: Ateşle Oynamak, Sangtin Yazarları ve Richa nagar


18.30-20.30: Ateşle Oynayan Kadınlar


19 Eylül Perşembe


Söyleşi, İmza Günü


Kitap: Kendini Arayan Yıldız-Nedret Güvenç


18-20.30: Kendini Arayan Yıldız".

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
  1. kitap
  2. imza günü
  3. sanat

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