Kadın üniversitesi ne zaman kurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılının haziran ayında G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi’nde yaptığı açıklamada, “Japonya’daki 800 üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması durumunda neler olur o ayrı bir soru işareti” diye konuşmuştu. Japonya’daki 80 kadın üniversitesini, incelemek suretiyle büyükelçiliğe görev veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kadın üniversitesi 2021 yılında mı kurulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’da talimatını verdiği kadın üniversitesi, 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda; “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Japonya’daki kadın üniversiteleri incelenmesi üzerine rapor hazırlanacağı belirtilen yıllık programda kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirileceği ifade edildi.

Söz konusu alanlarda sorun bulunduğu takdirde bu srounlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirileceği belirtildi. Kurulması hedeflenen kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacağı da yazıldı.