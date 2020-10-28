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Gündem Kadın üniversitesi için güzel gelişme! 2021’de kurulacak
Gündem

Kadın üniversitesi için güzel gelişme! 2021’de kurulacak

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, dünkü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda yer alan en dikkat çekici başlık Türkiye’de yalnızca kadın öğrencilere yönelik hayata geçirilmesi planlanan “kadın üniversitesi” projesi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:25:00 -
Kadın üniversitesi için güzel gelişme! 2021’de kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2019’da G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Japonya’daki 800 üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya’daki 80 kadın üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın 2019’da talimatını verdiği kadın üniversitesi, 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda şu ifadelerle yer aldı: “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır. Japonya’daki kadın üniversiteleri incelenerek bir rapor hazırlanacaktır. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.”

‘Dini yayın çözümü’

Programda yer alan önemli diğer bazı başlıklar ise şöyle:

Toplumsal problemlerin” çözümüne yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılacak. Bunun için görsel ve basılı yayınların sayısı ve çeşitliliği artırılacak.

Mevzuatta, “Aile ve dinî rehberlik vaizliği” tanımı yapılacak.

Göç hizmetleri merkezinde kadın, genç ve çocuklara yönelik manevi destek bürosu kurularak, eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Doğurganlık hızının yenileme seviyesinin üzerinde tutulması için, “iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı” politikaların etki değerlendirmesi yapılacak ve gerekli değişiklikler hayata geçirilecek.

‘Propagandayla’ mücadele

Kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda, “kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine” yönelik çalışmalar yürütülecek ve uluslararası topluma yönelik “nitelikli” yayınların yapılması teşvik edilecek. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda ileri sürdüğü tezleri ve politika tercihleri, belirlenen stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olacak şekilde aktarılacak ve etkin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, “1915 Olayları ve Pontus İddialarına Karşı” ve “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında koordinasyon çalışmaları yürütülecek.

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